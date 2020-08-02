«الصحة العالمية» تحذر من جائحة «طويلة الأمد»

عامل يعقّم سقف منزل في حي فقير في ريو دي جانيرو في البرازيل في الأول من أغسطس 2020. (فرانس برس)

في وقت دعت منظمة الصحة العالمية دول العالم إلى الاستعداد لجائحة «طويلة الأمد»، تجاوزت جنوب أفريقيا البلد الأكثر تضررًا بفيروس «كورونا المستجد» في القارة الأفريقية، عتبة نصف المليون إصابة بالمرض.

وتضم جنوب أفريقيا وحدها أكثر من نصف الإصابات المسجّلة بفيروس «كورونا المستجد» في القارة الأفريقية. وأعلن وزير الصحة زويلي مخيزي أن بلاده أحصت 503 آلاف و290 إصابة مؤكدة. وقد يودي المرض بحياة ما بين أربعين وخمسين ألف شخص بحلول نهاية العام في البلاد، بحسب التوقعات الرسمية، وفق تقرير لوكالة «فرانس برس».

وحتى اليوم، أُحصيت أكثر من 17.6 مليون إصابة في العالم وتُوفي أكثر من 680 ألف شخص بالمرض بينهم قرابة مئتي ألف في منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي فقط، وفق حصيلة أعدّتها «فرانس برس» أمس السبت. وسجّلت الولايات المتحدة 154 ألفا و319 وفاة، تليها البرازيل «93563 وفاة»، والمكسيك «47472 وفاة»، ثمّ المملكة المتحدة «46119 وفاة».

وأشارت منظمة الصحة إلى أن «مستوى المخاطر العالمية لكوفيد-19 مرتفع للغاية»، داعيةً إلى استجابة «وطنية وإقليمية ودولية». وحذّرت لجنة الطوارئ في المنظمة، التي تعقد اجتماعا منذ الجمعة للمرة الرابعة من أجل إعادة تقييم الجائحة، من أن «أمدها سيكون بالطبع طويلا جدا». وأكدت أن «معظم سكان العالم يمكن أن يتأثروا، حتى أولئك الذين لا يقطنون في مناطق متضررة جدا» بالوباء.

رسالة استغاثة

لم تبقَ أي قارة بمنأى عن تفشي الوباء. في الفلبين، أعدّت مجموعات تمثل عشرات الأطباء رسالة مفتوحة على شكل «رسالة استغاثة إلى الأمة» مقابل نظام صحي يُوصف بأنه بات عاجزا عن تحمل الأعباء. وحذّر الأطباء من أن بلادهم «تخسر المعركة ضد كوفيد-19»، مشيرين إلى العدد المتزايد من العاملين الصحيين الذين أصيبوا بالمرض أو تركوا وظائفهم. ولفتوا إلى أن بعض المستشفيات المكتظة ترفض استقبال مزيد من المرضى.

وقالت وزارة الصحة في وقت سابق إن 34 موظفا في قطاع الصحة كانوا من بين الذين توفوا بسبب وباء «كوفيد-19» في الفلبين، حيث بلغ عدد الوفيات 2039 حتى السبت. وسجّلت الولايات المتحدة أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا المستجد» لليوم الخامس على التوالي، السبت، من أصل حصيلة إجمالية بلغت أكثر من 4.6 مليون إصابة. وأحصت المكسيك السبت لليوم الثاني على التوالي عدد إصابات قياسيا بلغ 9556 إصابة جديدة مسجّلة في 24 ساعة، وفق أرقام السلطات الصحية. وارتفع عدد الإصابات في هذا البلد بذلك إلى 434 ألفا و193.

في أوروبا، أعربت النرويج عن خشيتها من «تفشٍّ جديد» للفيروس بعد اكتشاف نحو ثلاثين إصابة على متن سفينة سياحية. وجرى اكتشاف عدة بؤر جديدة هذا الأسبوع في محافظة مايين في غرب فرنسا، حيث سيتمّ فرض وضع الكمامات بشكل إلزامي اعتبارا من الإثنين في الأماكن العامة في 69 مدينة. ومنذ صباح السبت، سينبغي على الركاب القادمين من 16 دولة «تنطوي على خطر» إلى مطارات باريس تقديم نتيجة فحص للكشف عن «كوفيد-19» «أُجري قبل أقل من 72 من موعد الرحلة» أو إجراء الفحص في المطار. من جهتها، منعت بلجيكا السبت «السفر غير الضروري» إلى عدد من مناطق إسبانيا هي نافارا وأراغون وبرشلونة وليريدا في منطقة كاتالونيا، وإلى منطقة بحيرة جنيف التي تضم كانتونات فو وفالي وجنيف ومحافظة مايين الفرنسية.

تكتيك خوف

إلا أن تدابير مكافحة الوباء بعيدة كل البعد عن تحقيق إجماع بين الدول. ففي برلين، تظاهر نحو 20 ألف شخص هم «مفكرون أحرار» وناشطون مناهضون للقاحات ومؤيدو نظرة المؤامرة، إضافة إلى أنصار اليمين المتطرف، السبت، للمطالبة بإلغاء التدابير الملزمة لمكافحة وباء «كوفيد-19»، قبل أن تفرقهم الشرطة بسبب عدم وضعهم كمامات.

وهتف هؤلاء «نحن الموجة الثانية» و«مقاومة» أو حتى «أكبر نظرية مؤامرة هي وباء كورونا المستجدّ». وقالت ايريس بيتزنماير إحدى المتظاهرين لوكالة «فرانس برس»: «إنّه تكتيك خوف محض. لا أرى خطرا في الفيروس إطلاقا. لا أعرف أناسا مرضى. عرفت كثرا منهم في مارس وكان يحدث شيء ما في فبراير، لكن الآن لم يعد هناك مرضى».



مدينة أشباح

لا تزال الجائحة التي ترافقها أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة، تعطّل مجالات كاملة من الحياة اليومية لشعوب عدد كبير من الدول. في نيويورك، ازدهرت سوق الدراجات على أنواعها جراء طفرة توصيل الطعام والخشية من استخدام وسائل النقل المشترك. وقال ألان تاليديا، الذي أصبح صاحب دراجة من نوع «فيسبا» إنه قرر «استخدام السكوتر قبل بضعة أشهر خلال فترة الجنون هذه».

أما مونتريال التي تستقبل عادة نحو 11 مليون سائح في السنة، فهي لم تعد تتوقع أكثر من «مليون على الأكثر»، بينما تبدد «90% من العائدات» التي كانت متوقعة، وفق ما أفاد إيف لالوميير، رئيس جمعية «سياحة مونتريال». وقالت صاحبة مطعم إنها «أشبه بمدينة أشباح صغيرة». وفي أستراليا، عززت السلطات، الأحد، إجراءات العزل المفروضة منذ أسابيع في ثاني مدن البلاد ملبورن، للحد من ارتفاع في عدد الإصابات. وقد فرضت منع للتجول وحظرا لحفلات الزفاف للمرة الأولى منذ بداية الوباء.