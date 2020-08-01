إيطاليا تحجر على المهاجرين المصابين بـ«كورونا» في سفينة بالبحر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 أغسطس 2020, 06:56 مساء

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أنه تم تحديد سفينة للحجر الصحي للمهاجرين الوافدين إلى صقلية تتسع لنحو 700 مهاجر.

ونقلت وكالة «آكي» عن مصادر في وزارة الداخلية، أمس الجمعة، أن السفينة المذكورة، تنتمي إلى أسطول السفن الكبيرة، ويمكن أن تستوعب نحو ألف شخص، وستكون قابلة للاستخدام مع طاقة استيعابية بين 600-700 مهاجر، التزاما بتدابير التباعد الاجتماعي.

وذكرت مصادر في الداخلية الإيطالية أن السفينة ستكون جاهزة للخدمة خلال أيام قليلة في صقلية. وقالت المصادر ذاتها إنه «بالإضافة إلى ذلك، ستسعى وزارة الداخلية إلى توفير سفينة ثانية ليتم إرسالها إلى مقاطعة كالابريا»، جنوبي البلاد.

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