توقيف رئيس كنيسة في كوريا الجنوبية بسبب إخفاء معلومات تتعلق بمكافحة فيروس «كورونا»

لي مان-هي زعيم كنيسة في كوريا الجنوبية. (أ ف ب)

قبض، السبت، على رئيس كنيسة شينشيونجي، التي كانت في صلب تفشي فيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية في فبراير للاشتباه بعرقلته سياسة الحكومة للحد من انتشار الوباء.

وقال ناطق باسم المحكمة المحلية في سوون إنه تم القبض على لي مان-هي «88 عاما» في ساعة مبكرة صباح السبت «بعدما أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحقه في الساعة 1.20 فجرا»، وفق «فرانس برس».

ويتّهم رئيس هذه الكنيسة بإعطاء السلطات الصحية سجلات غير دقيقة عن أفراد كنيسته وتجمعاتهم. ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» عن مسؤول قضائي أنه يشتبه بأنه قام «بمحاولات منهجية لإتلاف الأدلة».

نصف الإصابات بفيروس « كورونا » في كوريا الجنوبية

وشكل الأشخاص المرتبطون بالكنيسة أكثر من نصف عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية التي تجاوزت عتبة أربعة آلاف إصابة في فبراير، حين كانت البلاد من أولى الدول التي عانت أسوأ تفشٍّ للوباء في العالم.

وحتى 19 يوليو، شكل هؤلاء 38% من المصابين بالفيروس، حسب السلطات الصحية. وقالت الكنيسة إن أفرادها يخاطرون بالتعرض للتمييز الاجتماعي إذا اعترفوا بأنهم مصابون بالفيروس، ما حال دون استجابة البعض طلب السلطات الصحية.

وشددت هذه المؤسسة الدينية في بيان صدر السبت على أن هذا التوقيف «لا يشكل حكما بالإدانة». وتابع البيان أن لي كان قلقا بشأن «المطالب المفرطة» من قبل السلطات للحصول على البيانات الشخصية، و«لم يأمر» مرؤوسيه بحجب معلومات.

اختلاس

كما اتهم لي باختلاس 5.6 مليار وون «4.69 مليون دولار» من أموال الكنيسة وتنظيم مناسبات دينية في المرافق العامة دون موافقة. وغالبا ما اعتبرت كوريا الجنوبية نموذجا في إدارة الأزمة الصحية من خلال برنامجها «البحث والاختبار والعلاج».

وسجلت البلاد التي يبلغ عدد سكانها 52 مليون نسمة 31 إصابة جديدة، السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 14336 إصابة.