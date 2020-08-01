ترامب: الشرطة الفدرالية ستبقى في بورتلاند حتى تطهيرها من مثيري الشغب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 أغسطس 2020, 08:57 صباحا
عناصر من الشرطة الفدرالية في بورتلاند، 25 يوليو 2020، (ا ف ب)

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن عناصر الشرطة الفدرالية سيبقون في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، إلى أن ينتهي مسؤولو إنفاذ القانون المحليون من «تطهيرها من الفوضويين ومثيري الشغب».

وكتب الرئيس في تغريدة على «تويتر»، في وقت متأخر من الجمعة أن الأمن الوطني لن يغادر بورتلاند «حتى تتمكن الشرطة المحلية من تطهيرها من الفوضويين ومثيري الشغب بشكل كامل»، حسب وكالة «فرانس برس».

تصاعد التوتر في المدينة
ومنذ وصول عناصر الشرطة الفدرالية إلى بورتلاند، تصاعد التوتر في التظاهرات المناهضة للعنصرية التي يجري تنظيمها منذ شهرين، وأصبحت الصدامات أمرا اعتياديا كل ليلة في محيط المحكمة الفدرالية.

وأعلنت الحاكمة الديمقراطية لولاية أوريغون، كيت براون، أن الحكومة الفدرالية وافقت على طلبها سحب عناصر شرطتها، موضحة أن هذه العملية ستبدأ الخميس 30 يوليو، دون تحديد موعد نهائي.

وأثارت وفاة الأميركي الأسود جورج فلويد اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض في 25 مايو تظاهرات كبيرة في الولايات المتحدة ضد العنصرية، وقد تراجعت بشكل كبير، لكنها لم تتوقف بالكامل في بعض المناطق، كما بورتلاند التي تعدّ يسارية.

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