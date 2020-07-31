السلطات الأميركية تتهم 3 أحدهم مراهق بتنفيذ الاختراق «الكبير» لحسابات «تويتر»

شعار «تويتر». (أ ف ب)

اتهمت السلطات الأميركية، الجمعة، ثلاثة أشخاص بالتورط في اختراق على نطاق واسع لحسابات بارزة في شبكة «تويتر»، للاحتيال على الناس حول العالم وجمع أكثر من 100 ألف دولار في شكل عملة بيتكوين.

ومن بين الأفراد المتهمين ماسون شيبرد، 19 عامًا، من المملكة المتحدة، إضافة إلى اثنين من ولاية فلوريدا الأميركية، وهما نعمة فاضلي، 22 عامًا، من مدينة أورلاندو. والقاصر إيفان كلارك، 17 عامًا، من مدينة تامبا، حسب شبكة «CNN» الأميركية.

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وقال المدعي العام لمقاطعة هيلزبره بولاية فلوريدا، أندرو وارن، في بيان الجمعة، إن القاصر غراهام إيفان كلارك اُعتقل اليوم في تامبا، بعد تحقيق أجراه محققون فيدراليون ومحليون، مضيفًا أن مكتبه يتعامل مع القضية، لأن قانون فلوريدا يسمح بمرونة أكبر من القانون الفيدرالي لاتهام قاصر كشخص بالغ في قضية مثل هذه.

وتابع:«مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل سيواصلان الشراكة مع المكتب طوال فترة الادعاء»، مشيرًا إلى «ارتكاب هذه الجرائم باستخدام أسماء مشاهير، لكنهم ليسوا الضحايا الأساسيين هنا».

حيلة لسرق أموال الأميركيين

وأوضح المدعي العام «تم تصميم (حيلة) بيتكوين هذا لسرقة الأموال من الأميركيين العاديين من جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك هنا في فلوريدا. وقد تم تدبير هذا الاحتيال الضخم هنا في حديقتنا الخلفية، ولن ندافع عن ذلك»

وقالت «تويتر»، في بيان الجمعة، إنها تُقدر «الإجراءات السريعة لإنفاذ القانون في هذا التحقيق وستواصل التعاون مع تقدم القضية»، فيما أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن شخصين متهمان في الاختراق تم احتجازهما.

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وأكد وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي المساعد، سانجاي فيرماني، المسؤول عن مكتب التحقيقات الفدرالي في سان فرانسيسكو أن «اعتقالات اليوم تمثل الخطوة الأولى فقط لتطبيق القانون». وتابع: «تحقيقنا سيستمر في التعرف على أي شخص آخر ربما يكون متورطًا في هذه الجرائم».

اختراق حسابات بارزة على تويتر

وتعرضت حسابات بارزة في «تويتر» بعضها يعود لسياسيين ومشاهير وأقطاب تكنولوجيا ورجال أعمال، في 15 يوليو، للاختراق، وتلى ذلك إرسال تغريدات وهمية منها، عرضت «إرسال 2000 دولار لكل 1000 دولار يتم إرسالها إلى عنوان بيتكوين مجهول».

ومن بين الأشخاص والشركات المخترقة حساباته، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والمرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، ورجل الأعمال مايك بلومبرغ، وعدد من المليارديرات، منهم الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون»، جيف بيزوس، والمؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، بيل غيتس، والرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك.

إلى جانب اختراق حسابات مشاهير، منهم كاني ويست وزوجته كيم كارداشيان، إضافة إلى حسابات شركتي «أبل» و«أوبر».