مسلمو أيرلندا يؤدون صلاة العيد في ملعب شهير وسط حفاوة رسمية

مسلمون يستمعون إلى خطبة عيد الأضحى في ملعب «كروك بارك» في دبلن بإيرلندا، 31 يوليو 2020. (رويترز)

أدى نحو 200 مسلم أيرلندي صلاة عيد الأضحى، اليوم الجمعة، في ستاد «كروك بارك جيلك» للألعاب الرياضية في دبلن، وهو موقع له أهمية تاريخية للقوميين الأيرلنديين الذين يرتبطون دومًا بعلاقة قوية بالكنيسة الكاثوليكية.

ووصف الرئيس الأيرلندي، مايكل دي.هيجينز، الحدث بأنه «لحظة مهمة في أيرلندا»، فيما ألقى زعماء من الكاثوليك والبروتستانت واليهود كلمات خلال المناسبة التي بثت مباشرة على التلفزيون للمرة الأولى، حسب وكالة «رويترز».

وفي ظل منع تنظيم تجمعات كبيرة بسبب جائحة فيروس «كورونا المستجد» تحدث رئيس مجلس السلام والاندماج الإسلامي الأيرلندي، الشيخ عمر القادري، مع إدارة كروك بارك التي قال إنها لم تتردد في عرض استخدام الملعب.

وقال الشيخ القادري للحضور «تبعث صلاة العيد اليوم برسالة قوية للغاية إلى العالم أجمع عن أيرلندا... بصرف النظر عن اختلافك فإنك وصلت إلى هنا وعشت هنا وأصبحت جزءا من المجتمع... هذه الجزيرة الأيرلندية تملك هذه القدرة العظيمة والفريدة لاستيعابك».