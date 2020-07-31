مسلمو أيرلندا يؤدون صلاة العيد في ملعب شهير وسط حفاوة رسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 يوليو 2020, 10:05 مساء
مسلمون يستمعون إلى خطبة عيد الأضحى في ملعب «كروك بارك» في دبلن بإيرلندا، 31 يوليو 2020. (رويترز)

أدى نحو 200 مسلم أيرلندي صلاة عيد الأضحى، اليوم الجمعة، في ستاد «كروك بارك جيلك» للألعاب الرياضية في دبلن، وهو موقع له أهمية تاريخية للقوميين الأيرلنديين الذين يرتبطون دومًا بعلاقة قوية بالكنيسة الكاثوليكية.

ووصف الرئيس الأيرلندي، مايكل دي.هيجينز، الحدث بأنه «لحظة مهمة في أيرلندا»، فيما ألقى زعماء من الكاثوليك والبروتستانت واليهود كلمات خلال المناسبة التي بثت مباشرة على التلفزيون للمرة الأولى، حسب وكالة «رويترز».

وفي ظل منع تنظيم تجمعات كبيرة بسبب جائحة فيروس «كورونا المستجد» تحدث رئيس مجلس السلام والاندماج الإسلامي الأيرلندي، الشيخ عمر القادري، مع إدارة كروك بارك التي قال إنها لم تتردد في عرض استخدام الملعب.

وقال الشيخ القادري للحضور «تبعث صلاة العيد اليوم برسالة قوية للغاية إلى العالم أجمع عن أيرلندا... بصرف النظر عن اختلافك فإنك وصلت إلى هنا وعشت هنا وأصبحت جزءا من المجتمع... هذه الجزيرة الأيرلندية تملك هذه القدرة العظيمة والفريدة لاستيعابك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى أول أيام عيد الأضحى
عربى
رفع الحصانة عن سالفيني تمهيدا لمحاكمته لمنعه دخول مهاجرين إيطاليا
دولى
الوباء يسرق بهجة «تزوليقة العيد» في سبها
ليبيا
العدد 245 - 246 من جريدة «الوسط»: هل يجد الليبيون ضالتهم في الطبعة الثانية من ...
ليبيا
ترامب يقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية الأميركية
دولى
ثلاثون عاماً على غزو صدام حسين للكويت
عربى
«الرئاسي»: حظر تجول تام لمدة 5 أيام اعتبارا من الرابعة مساء الجمعة
ليبيا
«الهيب هوب» في الإمارات تبحث عن صوتها الخاص
ثقافة وفن
«فرانس برس»: حج صحي أكثر من أي وقت مضى بسبب فيروس كورونا المستجد
عربى
بيلاروسيا: عناصر «فاغنر» الموقوفين كانوا يخططون لأعمال إرهابية
دولى
مديرية أمن بنغازي: صلاة عيد الأضحى في 15 ساحة فقط وتمنع في المساجد
ليبيا
مجلس النواب الأميركي يقر 13 تعديلا على مشروع قانون «دعم الاستقرار في ليبيا»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دواء جديد يخفض حدة «كورونا» بنسبة 79%