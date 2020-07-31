المفوضية الأوروبية تحجز 300 مليون جرعة للقاح محتمل ضد «كورونا»

أعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، أنّها حجزت باسم الدول الأعضاء الـ27، 300 مليون جرعة من عقار ضدّ «كوفيد-19» تعمل عليه مجموعة «سانوفي».
وقال البيان إنّ المفوضية تواصل «مناقشات مكثفة» مع مجموعات أخرى تعمل على إنتاج لقاح مماثل، حسب وكالة «فرانس برس».
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء