المفوضية الأوروبية تحجز 300 مليون جرعة للقاح محتمل ضد «كورونا»

شعار مجموعة «سانوفي». (الإنترنت)

أعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، أنّها حجزت باسم الدول الأعضاء الـ27، 300 مليون جرعة من عقار ضدّ «كوفيد-19» تعمل عليه مجموعة «سانوفي».

وقال البيان إنّ المفوضية تواصل «مناقشات مكثفة» مع مجموعات أخرى تعمل على إنتاج لقاح مماثل، حسب وكالة «فرانس برس».