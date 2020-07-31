المفوضية الأوروبية تحجز 300 مليون جرعة للقاح محتمل ضد «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 يوليو 2020, 07:17 مساء
شعار مجموعة «سانوفي». (الإنترنت)

أعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، أنّها حجزت باسم الدول الأعضاء الـ27، 300 مليون جرعة من عقار ضدّ «كوفيد-19» تعمل عليه مجموعة «سانوفي».

وقال البيان إنّ المفوضية تواصل «مناقشات مكثفة» مع مجموعات أخرى تعمل على إنتاج لقاح مماثل، حسب وكالة «فرانس برس».

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