بومبيو يحذر من فرض عقوبات دولية إذا انتهى حظر الأسلحة على إيران

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. (أرشيفية: الإنترنت).

أعطى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، أوضح إشارة له حتى الآن على أن الولايات المتحدة ستسعى لفرض عقوبات دولية على إيران إذا ما انتهى حظر الأسلحة على الجمهورية الإسلامية.

وتريد روسيا والصين، وهما دولتان من الدول الخمس دائمة العضوية التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، إنهاء الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على بيع الأسلحة التقليدية لإيران في 18 أكتوبر على النحو المنصوص عليه في قرار صدر العام 2015.

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وأبلغ بومبيو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن الولايات المتحدة ستطرح قريبًا مشروع قرار بتمديد الحظر «نأمل أن يحظى بموافقة أعضاء آخرين من الدول الخمس الكبرى»، وقال «إذا لم يكن الأمر كذلك، فسنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم انتهاء حظر الأسلحة هذا» حسب وكالة «فرانس برس».

إعادة فرض العقوبات الاقتصادية

وقالت الولايات المتحدة سابقًا إن لديها سلطة «إعادة فرض» العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرضها الأمم المتحدة ورُفعت إثر توقيع الاتفاق النووي مع إيران في صيف 2015.

وأوضح بومبيو للجنة «لدينا القدرة على تنفيذ إعادة العقوبات (سناب باك) وسنستخدمها بطريقة تحمي أميركا وتدافع عنها».

رحبت الأمم المتحدة بالاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، والذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب في 2018. وندد ترامب منذ ذلك الحين مرارًا وتكرارًا بالاتفاق الذي انسحب منه وفرض عقوبات مشددة من جانب واحد على إيران.

لكن بومبيو يجادل بأن الولايات المتحدة لا تزال «مشاركة» في الاتفاق - مع حق إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بسبب ارتكاب انتهاكات - كما هو مدرج في قرار 2015». وحتى حلفاء الولايات المتحدة يشككون في قانونية هذه الذريعة ويحذرون من أن مثل هذه الخطوة قد تضر بمجلس الأمن كمؤسسة.

وتؤيد فرنسا وبريطانيا تمديد حظر الأسلحة، لكنهما تقولان إن الأولوية القصوى تتمثل في الحفاظ على حل دبلوماسي لوقف تطوير برنامج إيران النووي. وقد تصل قضية الحظر إلى ذروتها قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث يؤيد منافس ترامب، جو بايدن الاتفاق مع إيران.