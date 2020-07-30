ترامب يقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يوليو 2020, 03:47 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء توجهه من البيت الأبيض إلى موكبه للتوجه إلى ناديه للغولف في فيرجينيا، 19 يوليو 2020. (أ ف ب)

اقترح  الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر  إجراؤها في شهر نوفمبر من العام الجاري.

وشكك ترامب في «نزاهة الاقتراع عبر البريد»، مشيرًا إلى أنه يقترح «تأجيل الانتخابات حتى يصبح بمقدور الناس التصويت بشكل صحيح وآمن»، وفقًا لما نشره الخميس في تغريدة على حسابه بـ«تويتر».

يذكر أن الكونغرس الأميركي وحده هو الذي يمكنه تغيير موعد الانتخابات العامة للرئاسة، لأن الدستور يمنح الكونغرس سلطة تحديد موعد الانتخابات العامة.

وتقام الانتخابات الرئاسية الأميركية منذ العام 1845 في يوم الثلاثاء بعد أول يوم اثنين في نوفمبر، ويصادف هذا العام الثالث من نوفمبر.

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