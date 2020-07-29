روسيا تسجل 169 وفاة و5.5 ألف إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الأربعاء، تسجيل 169 وفاة و5475 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال آخر 24 ساعة، مقابل 5395 إصابة و150 وفاة في اليوم السابق.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس «كورونا» في روسيا في تقريرها اليومي أن الإصابات الجديدة تتوزع بين جميع أقاليم البلاد الـ85، باستثناء دائرة نينيتس الذاتية الحكم التي لم تسجل إصابات جديدة، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 26.8 بالمئة من المرضى الجدد، بحسب «روسيا اليوم».

وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بنسبة 0.7 بالمئة خلال آخر 24 ساعة وأصبحت 828990 إصابة، منها 13673 حالة وفاة و194984 حالة نشطة، ما يمثل انخفاضًا بـ2810 حالات نشطة منذ يوم أمس.

وتماثل 8116 شخصًا للشفاء من الفيروس الذي يسبب مرض «كوفيد-19» في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 620333 شخصًا. وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 27.5 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بـ«كوفيد-19»، ولا يزال أكثر من 260.6 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.