الاتحاد الأوروبي يشتري 30 ألف جرعة من عقار «ريمديسيفير» لعلاج حالات «كورونا» الخطرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يوليو 2020, 06:41 مساء

 وقعت المفوضية الأوروبية عقدا مع شركة «جيلياد» العملاقة الأميركية للأدوية، بقضي بضمان الحصول على 30 ألف جرعة من عقار «ريمديسيفير» للدول الأعضاء بالتكتل وبريطانيا.

وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان على موقعها الإلكتروني، يوم الأربعاء، أن العقد البالغة قيمته 63 مليون يورو «74 مليون دولار» سيتم دفعه بأموال طارئة من الميزانية المشتركة للاتحاد الأوروبي، وفق «فرانس برس».

وتابعت المفوضية أنه اعتبارا من أغسطس المقبل، فإن العقار سيكون متاحا في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. وحصل عقار «ريمديسيفير» في 3 يوليو على موافقة الاتحاد الأوروبي لعلاج الحالات الشديدة لمرض «كوفيد-19» الناجم عن فيروس «كورونا».

ولا تزال فعالية العلاج غير واضحة، حيث تظهر الدراسات نتائج مختلفة له.

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