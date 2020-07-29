الاتحاد الأوروبي ينقل عددا من طالبي اللجوء لتوطينهم في ألمانيا وفنلندا

مشهد عام لقمة القادة الأوروبيين في بروكسل، 17 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلن المكتب الأوروبي للدعم في مجال اللجوء، الأربعاء، أن نحو مئة طالب لجوء بينهم قاصرون، تم نقلهم من اليونان وقبرص إلى ألمانيا وفنلندا لتوطينهم هناك.

وذكر المكتب أن هذه العملية الأولى لنقل لاجئين شملت 83 شخصا من أسر لديها أطفال مصابون بمرض شديد، وجرت من اليونان إلى ألمانيا في 24 يوليو، وفق «فرانس برس».

وهذه العملية جزء من خطة جارية للاتحاد الأوروبي لإعادة توطين 1600 قاصر في عدة دول أوروبية. وتدعم المفوضية الأوروبية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية البرنامج. وجرت العملية الثانية التي لا تندرج في إطار خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة التوطين، في 27 يوليو بين قبرص وفنلندا وشملت 16 صوماليا وكونغوليا من أسر لمعيل واحد.

اختبار فيروس «كورونا المستجد»

وخضع كل طالبي اللجوء لاختبار فيروس «كورونا المستجد» قبل مغادرة قبرص واليونان، على ما أوضح المكتب. من جهته، أعلن وزير الهجرات اليوناني نوتيس ميتاراكيس، الأربعاء، أنه قام بتفعيل إجراءات يمولها الاتحاد الأوروبي للإعادة الطوعية لنحو خمسة آلاف طالب لجوء، تقضي بتقديم ألفي يورو «2300 دولار» لكل منهم ليعود إلى بلده.

وقال الوزير اليوناني إن الإجراءات التي تهدف إلى التخفيف من اكتظاظ مخيمات المهاجرين في جزر بحر إيجة، أعلنت في مارس ولم يتم تفعيلها حتى الآن بسبب وباء «كوفيد-19». وأضاف أن الرحلات الأولى لهؤلاء المهاجرين ستبدأ خلال أسابيع.

وتستضيف اليونان نحو خمسة آلاف مهاجر قاصر، يعيش معظمهم في ظروف غير صحية في مخيمات للاجئين أو في منازل غير مناسبة لهم.

انتشار المخيمات المكتظة

واكتظت الجزر اليونانية خصوصا القريبة من تركيا بآلاف من طالبي اللجوء، وأدى انتشار المخيمات المكتظة إلى إشعال التوتر مع السكان المحليين. وفرضت السلطات اليونانية الإغلاق على مخيمات اللاجئين في الجزر لمكافحة تفشي فيروس «كورونا المستجد» منذ مارس، مما أثار انتقادات الجماعات الحقوقية.

وعلق عشرات الآلاف من طالبي اللجوء في اليونان منذ العام 2016، حينما أغلقت العديد من الدول الأوروبية حدودها استجابة لارتفاع عدد المهاجرين واللاجئين، في شكل رئيسي من سورية التي مزقتها الحرب. ووافقت نحو 12 دولة أوروبية على استثناء القاصرين.

وتم بالفعل نقل عدد قليل إلى البرتغال ولوكسمبورغ وألمانيا، فيما وافقت بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وفرنسا وأيرلندا وليتوانيا وصربيا وسويسرا على استقبال بعض القاصرين أيضًا.