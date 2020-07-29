الاتحاد الأوروبي ينقل عددا من طالبي اللجوء لتوطينهم في ألمانيا وفنلندا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يوليو 2020, 06:02 مساء
مشهد عام لقمة القادة الأوروبيين في بروكسل، 17 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلن المكتب الأوروبي للدعم في مجال اللجوء، الأربعاء، أن نحو مئة طالب لجوء بينهم قاصرون، تم نقلهم من اليونان وقبرص إلى ألمانيا وفنلندا لتوطينهم هناك.

وذكر المكتب أن هذه العملية الأولى لنقل لاجئين شملت 83 شخصا من أسر لديها أطفال مصابون بمرض شديد، وجرت من اليونان إلى ألمانيا في 24 يوليو، وفق «فرانس برس».

وهذه العملية جزء من خطة جارية للاتحاد الأوروبي لإعادة توطين 1600 قاصر في عدة دول أوروبية. وتدعم المفوضية الأوروبية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية البرنامج. وجرت العملية الثانية التي لا تندرج في إطار خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة التوطين، في 27 يوليو بين قبرص وفنلندا وشملت 16 صوماليا وكونغوليا من أسر لمعيل واحد.

اختبار فيروس «كورونا المستجد» 
وخضع كل طالبي اللجوء لاختبار فيروس «كورونا المستجد» قبل مغادرة قبرص واليونان، على ما أوضح المكتب. من جهته، أعلن وزير الهجرات اليوناني نوتيس ميتاراكيس، الأربعاء، أنه قام بتفعيل إجراءات يمولها الاتحاد الأوروبي للإعادة الطوعية لنحو خمسة آلاف طالب لجوء، تقضي بتقديم ألفي يورو «2300 دولار» لكل منهم ليعود إلى بلده.

وقال الوزير اليوناني إن الإجراءات التي تهدف إلى التخفيف من اكتظاظ مخيمات المهاجرين في جزر بحر إيجة، أعلنت في مارس ولم يتم تفعيلها حتى الآن بسبب وباء «كوفيد-19». وأضاف أن الرحلات الأولى لهؤلاء المهاجرين ستبدأ خلال أسابيع.

وتستضيف اليونان نحو خمسة آلاف مهاجر قاصر، يعيش معظمهم في ظروف غير صحية في مخيمات للاجئين أو في منازل غير مناسبة لهم.

انتشار المخيمات المكتظة
واكتظت الجزر اليونانية خصوصا القريبة من تركيا بآلاف من طالبي اللجوء، وأدى انتشار المخيمات المكتظة إلى إشعال التوتر مع السكان المحليين. وفرضت السلطات اليونانية الإغلاق على مخيمات اللاجئين في الجزر لمكافحة تفشي فيروس «كورونا المستجد» منذ مارس، مما أثار انتقادات الجماعات الحقوقية.

وعلق عشرات الآلاف من طالبي اللجوء في اليونان منذ العام 2016، حينما أغلقت العديد من الدول الأوروبية حدودها استجابة لارتفاع عدد المهاجرين واللاجئين، في شكل رئيسي من سورية التي مزقتها الحرب. ووافقت نحو 12 دولة أوروبية على استثناء القاصرين.

وتم بالفعل نقل عدد قليل إلى البرتغال ولوكسمبورغ وألمانيا، فيما وافقت بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وفرنسا وأيرلندا وليتوانيا وصربيا وسويسرا على استقبال بعض القاصرين أيضًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زوجة جيف بيزوس السابقة تتبرع بـ1.7 مليار دولار من ثروة «أمازون»
منوعات
فيديو.. انطلاق مناسك الحج في السعودية في ظل إجراءات غير مسبوقة بسبب «كورونا»
عربى
ماذا قال مدرب كروتوني عن «بن علي» بعد التأهل لـ«الكالتشيو»؟
رياضة محلية
«بورنموث» يلجأ إلى القضاء بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي
رياضة عالمية
باشاغا: نتعاون مع النائب العام لمحاسبة «مسؤولين كبار» في الدولة
ليبيا
شخصيات رياضية ليبية ينعون عبدالمجيد أبوشويسة أبولائحة
رياضة محلية
تعرف على خريطة الوضع الوبائي في ليبيا بعد تسجيل 190 إصابة جديدة بكورونا
ليبيا
البحرية الأميركية: التدريبات الإيرانية في مياه الخليج متهورة وغير مسؤولة
دولى
الحجاج يمضون ساعات العزل الأخيرة قبل بدء المناسك في مكة
عربى
إصابة مهاجم ريال مدريد ماريانو دياز بفيروس «كوفيد-19»
رياضة محلية
أم كلثوم «عدوة إسرائيل» تثير الجدل في حيفا
ثقافة وفن
إدانة رئيس وزراء ماليزيا السابق بتهم فساد
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مؤشرات تحذيرية لنقص السكر في الدم