«كورونا» يلقي بظلاله على الحج ويتسارع في الولايات المتحدة ونتائج واعدة للتوصل إلى لقاح

مسافرون يضعون كمامات للوقاية من فيروس كورونا في مطار فرانكفورت، 20 مايو 2020. (رويترز)