الرئيس الأفغاني يتوقع بدء محادثات السلام مع «طالبان» خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 06:44 مساء
الرئيس الأفغاني أشرف غني في قاعدة برغام الأميركية، 28 نوفمبر 2019 (فرانس برس)

أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الثلاثاء، أن محادثات السلام مع حركة «طالبان» قد تبدأ «خلال نحو أسبوع»، عقب استكمال عملية تبادل السجناء التي تعد أساسية لبدء المفاوضات.

وقال غني لكبار المسؤولين في القصر الرئاسي إنه سعيا لـ«التعبير عن التزام الحكومة بالسلام، ستستكمل جمهورية أفغانستان الإسلامية قريبا إطلاق 5000 سجين من طالبان».

وأضاف: «نتطلع عبر هذه الخطوة لبدء المفاوضات المباشرة مع طالبان خلال نحو أسبوع».

وأمرت الحكومة الأفغانية جميع قواتها الأمنية بالتزام وقف إطلاق النار، بعدما أعلنت «طالبان» هدنة مدتها ثلاثة أيام خلال عطلة عيد الأضحى اعتبارا من الجمعة، بحسب ما أفاد ناطق باسم الرئيس أشرف غني الثلاثاء.

وقال الناطق صديق صديقي لوكالة «فرانس برس» إن «حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية ترحّب بإعلان وقف إطلاق النار من قبل طالبان خلال أيام عيد الأضحى الثلاثة».

ولفت صديقي إلى أن «الحكومة الأفغانية تأمر جميع قوات الأمن والدفاع التابعة لها بالتزام وقف إطلاق النار، والرد في حال هاجمت طالبان قواتنا أو شعبنا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أم كلثوم «عدوة إسرائيل» تثير الجدل في حيفا
ثقافة وفن
إدانة رئيس وزراء ماليزيا السابق بتهم فساد
دولى
مصراتة وسبها الأكثر إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة
ليبيا
عقيلة صالح يعلق على احتمال لقائه المشري بالرباط والتدخل التركي في ليبيا
ليبيا
مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أميركية فوق البحر الأسود (فيديو)
دولى
تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
وليامز تعلن استكمال إجراءات المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي
ليبيا
روسيا: تصفية مسلح قبل تنفيذه عملية إرهابية في موسكو
دولى
رئيس الأركان المصري يتابع تدابير حماية الحدود «على الاتجاه الاستراتيجي الغربي»
عربى
موسم حج استثنائي يبدأ في السعودية الأربعاء.. والوقاية من «كورونا» تسيطر على ...
عربى
رسميا.. يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي
رياضة عالمية
مانشستر يونايتد وتشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا.. وليستر وتوتنهام لـ«يوروبا ليغ»
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مؤشرات تحذيرية لنقص السكر في الدم