الرئيس الأفغاني يتوقع بدء محادثات السلام مع «طالبان» خلال أسبوع

الرئيس الأفغاني أشرف غني في قاعدة برغام الأميركية، 28 نوفمبر 2019 (فرانس برس)

أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الثلاثاء، أن محادثات السلام مع حركة «طالبان» قد تبدأ «خلال نحو أسبوع»، عقب استكمال عملية تبادل السجناء التي تعد أساسية لبدء المفاوضات.

وقال غني لكبار المسؤولين في القصر الرئاسي إنه سعيا لـ«التعبير عن التزام الحكومة بالسلام، ستستكمل جمهورية أفغانستان الإسلامية قريبا إطلاق 5000 سجين من طالبان».

وأضاف: «نتطلع عبر هذه الخطوة لبدء المفاوضات المباشرة مع طالبان خلال نحو أسبوع».

وأمرت الحكومة الأفغانية جميع قواتها الأمنية بالتزام وقف إطلاق النار، بعدما أعلنت «طالبان» هدنة مدتها ثلاثة أيام خلال عطلة عيد الأضحى اعتبارا من الجمعة، بحسب ما أفاد ناطق باسم الرئيس أشرف غني الثلاثاء.

وقال الناطق صديق صديقي لوكالة «فرانس برس» إن «حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية ترحّب بإعلان وقف إطلاق النار من قبل طالبان خلال أيام عيد الأضحى الثلاثة».

ولفت صديقي إلى أن «الحكومة الأفغانية تأمر جميع قوات الأمن والدفاع التابعة لها بالتزام وقف إطلاق النار، والرد في حال هاجمت طالبان قواتنا أو شعبنا».