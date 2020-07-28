الصين تحذّر من «مواجهة» مع واشنطن بعد إغلاق قنصليتي البلدين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 06:35 مساء
عناصر شرطة على طريق مؤد إلى قنصلية الولايات المتحدة في شينغدو، 27 يوليو 2020. (أ ف ب)

ندد وزير الخارجية الصيني وانغ يي الثلاثاء بتسبب الولايات المتحدة «بمواجهة بشكل متهور» بعدما أمر الطرفان بإغلاق قنصليتي بلديهما، لكنه دعا إلى «تواصل عقلاني» بين القوتين.

وحذّر وانغ في اتصال أجراه بنظيره الفرنسي جان ايف لودريان من أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين «قد تسقط في هاوية المواجهة»، داعيا المجتمع الدولي الى مقاومة «أي خطوة أحادية أو محاولة للهيمنة»، بحسب مضمون المكالمة الذي نشرته وزارة الخارجية، وفق «فرانس برس».

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الصين تأمر بإغلاق القنصلية الأميركية في شينغدو

وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن في الأسابيع الأخيرة إذ أُمرت القنصلية الأميركية في شينغدو بإغلاق أبوابها الإثنين ردا على إغلاق البعثة الصينية في هيوستن بولاية تكساس.

واعتبر وانغ أن «استفزاز الولايات المتحدة المتهور الذي من شأنه التسبب بمواجهة وانقسام يعد انفصالا تاما عن الواقع الذي يشير إلى أن مصالح الصين والولايات المتحدة متكاملة إلى حد بعيد».

وأضاف أن على الطرفين «التواصل في شكل عقلاني... وعدم السماح إطلاقا لبعض العناصر المناهضين للصين بإلغاء عقود من التواصل والتعاون الناجح».

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