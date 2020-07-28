«طالبان» تعلن وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أيام خلال عيد الأضحى

أعلنت حركة «طالبان» الأفغانية، الثلاثاء، أنها ستلتزم بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في أفغانستان بدءا من يوم الجمعة بمناسبة عيد الأضحى.

وقال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد على «تويتر»: «وحتى يقضي شعبنا أيام العيد الثلاثة في طمأنينة وسعادة، تلقى جميع المقاتلين تعليمات بعدم تنفيذ أي عملية»، وفق «فرانس برس».

لكنه أشار إلى أن مقاتلي «طالبان» سيردون في حالة تعرضهم لأي هجوم من القوات الحكومية. وتصاعدت وتيرة العنف في أفغانستان خلال الأسابيع القليلة الماضية مع تعثر اتفاق لمبادلة السجناء بين الحكومة و«طالبان».