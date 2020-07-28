إدانة رئيس وزراء ماليزيا السابق في جرائم فساد مالي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 01:33 مساء
رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق. (أرشيفية: الإنترنت)

دانت المحكمة العليا رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق، بسبع تهم تتعلق بفضائح فساد مالي، حيث جرى تحويل أموال بمليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب إلى خارج البلاد، من خلال صندوق الاستثمار الحكومي.

ودان قاضي المحكمة العليا نزلان محمد غزالي في كوالالمبور، نجيب عبدالرزاق، في جميع التهم السبع التي وجهت إليه، والتي تتعلق باكتشاف ملايين الدولارات في حساباته المصرفية الشخصية في الخارج، وفقًا لشبكة «CNN» الأميركية.

وقال غزالي، في حيثيات حكمه بإدانة عبدالرزاق، إنه بعد النظر في جميع الأدلة في هذه المحاكمة، أجد أن النيابة العامة أثبتت قضيتها بنجاح دون شك معقول، بموجب المادة 23 من قانون مكافحة الفساد الماليزي، والانتهاك الجنائي الثلاثة لاتهامات الأمانة، وتهم غسل الأموال الثلاث بموجب قانون مكافحة الفساد.

وسيستأنف رئيس الوزراء الماليزي السابق، الذي خسر مقعده في السلطة في انتخابات تاريخية، قبل عامين، ضد أحكام الإدانة الصادرة ضده، وقد يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن بتهمة إساءة استخدام السلطة، و20 عامًا لخرق الأمانة، و25 عامًا في اتهامات غسيل الأموال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أم كلثوم «عدوة إسرائيل» تثير الجدل في حيفا
ثقافة وفن
إدانة رئيس وزراء ماليزيا السابق بتهم فساد
دولى
مصراتة وسبها الأكثر إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة
ليبيا
عقيلة صالح يعلق على احتمال لقائه المشري بالرباط والتدخل التركي في ليبيا
ليبيا
مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أميركية فوق البحر الأسود (فيديو)
دولى
تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
وليامز تعلن استكمال إجراءات المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي
ليبيا
روسيا: تصفية مسلح قبل تنفيذه عملية إرهابية في موسكو
دولى
رئيس الأركان المصري يتابع تدابير حماية الحدود «على الاتجاه الاستراتيجي الغربي»
عربى
موسم حج استثنائي يبدأ في السعودية الأربعاء.. والوقاية من «كورونا» تسيطر على ...
عربى
رسميا.. يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي
رياضة عالمية
مانشستر يونايتد وتشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا.. وليستر وتوتنهام لـ«يوروبا ليغ»
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مؤشرات تحذيرية لنقص السكر في الدم