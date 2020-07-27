«فرانس برس»: أكثر من 650 ألف وفاة بفيروس «كورونا » في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يوليو 2020, 07:15 مساء

أودى فيروس «كورونا المستجد» بأكثر من 650 ألف شخص في العالم، نحو ثلثهم في أوروبا منذ نهاية ديسمبر بحسب تعداد لوكالة «فرانس برس» يستند إلى مصادر رسمية الإثنين في الساعة 16.00 (ت.غ).

وأحصيت 650 ألفًا و11 وفاة من 16 مليونًا و323 ألفًا و558 إصابة مع تعافي تسعة ملايين و190 ألفًا و345 شخصًا. وتضاعف عدد الوفيات في شهرين ونيف وسجل أكثر من مئة ألف وفاة منذ التاسع من يوليو، بحسب «فرانس برس».

وتبقى أوروبا القارة الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات (208 آلاف و138) لكن الوباء لا يزال يتفشى بسرعة في أميركا اللاتينية والكاريبي، حيث سجلت 184 ألفًا و307 وفيات. ولا تزال الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررًا مع 146 ألفًا و968 وفاة تليها البرازيل (84 ألفًا وأربع وفيات) والمملكة المتحدة (45 ألفًا و752) والمكسيك (43 ألفًا و680) وإيطاليا (35 ألفًا و112).

 

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