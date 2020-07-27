مقتل جندي أرمني في المواجهات مع أذربيجان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يوليو 2020, 06:39 مساء
أرام فاردازاريان يقف داخل منزله الذي طاله القصف في قرية أيغيبار في منطقة تافوش خلال معارك مع أذربيجان، في 18 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية مقتل جندي أرمني، الإثنين، في المواجهات التي جرت على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، ليرتفع بذلك عدد القتلى في المعارك الأخيرة في المنطقة إلى 19.

وأوضحت الوزارة أن الجندي أشوت ميكايليان قتل ليل الأحد الإثنين «بنيران قناص معادٍ من موقع في شمال شرق» أرمينيا، وفق «فرانس برس».

واتهمت وزارة الدفاع الأذرية، من جانبها، الجيش الأرمني بإطلاق النار على مواقعها خلال الـ24 ساعة الماضية باستخدام «رشاشات ثقيلة وقناصات».

 وأشارت باكو، التي لم تعلن وقوع ضحايا في صفوفها، إلى وقوع 45 حادثة على جبهة القتال. وبدأت المعارك بين البلدين في 12 يوليو على الحدود الشمالية بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين، وهي أسوأ اشتباكات بينهما منذ 2016.

وأدت إلى مقتل 19 شخصًا على الأقل، هم 12 جنديًّا ومدنيًّا أذريًّا وستة جنود أرمن، وفق الحصيلة الرسمية. وأشارت يريفان إلى وفاة جندي أرمني متأثرًا بجراحه في المستشفى الأسبوع الماضي.

 ويدور نزاع بين البلدين منذ عقود حول مرتفعات ناغورني قره باغ، وهي منطقة انفصالية في أذربيجان تدعمها أرمينيا وتشهد حربًا منذ بداية التسعينات أدّت إلى مقتل 30 ألف شخص. وتمثّل الاشتباكات الحالية التي وقعت بعيدًا عن هذا الإقليم تصعيدًا نادرًا.

وأعلنت روسيا، وهي قوة إقليمية قريبة من أرمينيا وأذربيجان، استعدادها للوساطة بين الطرفين، مثلما فعلت في السابق.

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