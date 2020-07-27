خمس مقاتلات «رافال» فرنسية في طريقها إلى الهند

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يوليو 2020, 04:33 مساء
مقاتلة رافال أثناء إقلاعها من ميرينياك إلى الهند. (أ ف ب)

أقلعت أول خمس مقاتلات «رافال» طلبتها نيودلهي، الإثنين، من فرنسا إلى الهند، حيث ستصبح سريعًا «عملانية» بحسب سلاح الجو الهندي بعد أسابيع على حادث حدودي مع الصين.

وأقلعت المقاتلات الخمس وعلى متنها طيارون من سلاح الجو الهندي من موقع «داسو أفياسيون» في ميرينياك جنوب غرب فرنسا، كما أعلنت المجموعة في بيان، وفق «فرانس برس».

وصول المقاتلات
وستصل المقاتلات، الأربعاء، إلى قاعدة أمبالا الجوية شمال البلاد على بعد 200 كلم من الحدود الباكستانية والصينية. وسيتم تزويدها الوقود في الجو عدة مرات وستهبط في الظفرة في الإمارات، حيث تملك فرنسا قاعدة جوية.

واعلن سلاح الجو الهندي أن «الطيارين والعاملين على الأرض تلقوا تدريبات شاملة لاستخدام الطائرة، بما في ذلك أنظمة التسلح المتقدمة التي باتت عملانية».

وأعلن شري جواد أشرف السفير الهندي لدى فرنسا «أنها طائرة سريعة ومرنة ومتعددة الاستخدامات وفتاكة». وأضاف: «ستعزز قدراتنا الجوية وجهوزيتنا الدفاعية، لكنها أيضًا رمز شراكة استراتيجية بين فرنسا والهند».

أول مقاتلة رافال
وكانت أول مقاتلة رافال التي تم طلبها في سبتمبر 2016 سلمت رسميا للهند في اكتوبر لكن المقاتلات والطواقم بقيت في فرنسا حتى انهاء مهمة تدريب الطيارين وطواقم الصيانة. وستسلم المقاتلات الأخرى تباعًا حتى العام 2022.

وأعلن أريك ترابييه، رئيس مجلس إدارة داسو للطيران، «تمكنا من تسليم الطائرات وتدريب الطيارين والعمال في الوقت المحدد» رغم تفشي فيروس كورونا المستجد. وأضاف: «احترمنا كافة التعهدات بما في ذلك التعويضات الصناعية».

والعام الماضي اتهمت المعارضة الهندية الحكومة بالاستعانة بمجموعة «ريلاينس غروب» الخاصة كشريك لداسو على حساب مؤسسة «هندستان إيروسبايس انداستريز» العامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روسيا: تصفية مسلح قبل تنفيذه عملية إرهابية في موسكو
دولى
رئيس الأركان المصري يتابع تدابير حماية الحدود «على الاتجاه الاستراتيجي الغربي»
عربى
موسم حج استثنائي يبدأ في السعودية الأربعاء.. والوقاية من «كورونا» تسيطر على ...
عربى
رسميا.. يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي
رياضة عالمية
مانشستر يونايتد وتشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا.. وليستر وتوتنهام لـ«يوروبا ليغ»
رياضة عالمية
حصريا على قناة الوسط.. «الزناد» يواجه «أندريه» في مالطا أول أيام العيد
رياضة محلية
النفط الليبي يثير التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا في الشرق الأوسط
ليبيا
متطوع أفريقي يعترف بتورطه في حريق كاتدرائية نانت الفرنسية ويوضع قيد الحبس ...
دولى
رئيس مجلس الأمة الكويتي يعلن الحالة الصحية للأمير
عربى
وفاة لاعب الاتحاد السابق «المريمي» متأثرا بـ«كورونا»
رياضة محلية
كوريا الشمالية في «حالة طوارئ قصوى» بعد رصدها أول إصابة محتملة بكورونا
دولى
مصر تسجل انخفاضا في الإصابات والوفيات اليومية بـ«كوفيد-19».. 511 حالة إيجابية ...
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحديد 6 أنواع من «كوفيد-19»