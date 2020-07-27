السلطات الصينية تدخل القنصلية الأميركية في شينغدو وتنزل العلم

عناصر شرطة يمرون من أمام القنصلية الأميركية في شينغدو جنوب غرب الصين، 26 يوليو 2020، (ا ف ب)

دخل موظفون رسميون صينيون حرم القنصلية الأميركية في شينغدو اليوم الإثنين، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية، بعد أيام على صدور أمر من بكين بإغلاقها ردا على إغلاق الولايات المتحدة القنصلية الصينية في هيوستن.

وأظهرت تسجيلات مصورة بثتها شبكة «سي سي تي في» الرسمية «إنزال العلم الأميركي في المبنى»، بعدما ارتفع منسوب التوتر الدبلوماسي بين القوتين اللتين اتهمت كل منهما الأخرى بتعريض أمنها القومي للخطر، حسب وكالة «فرانس برس».

وأكدت بكين لاحقا أنه تم إغلاق القنصلية، إذ أفاد بيان لوزارة الخارجية بأن السلطات الصينية دخلت لاحقا من المدخل الأمامي و«سيطرت عليها (القنصلية)».

حرب باردة بين البلدين

وتدهورت العلاقات بين البلدين في الأسابيع الأخيرة في ظل خلاف يذكر بالحرب الباردة، إذ أمرت السلطات الصينية الجمعة بإغلاق قنصلية شينغدو ردا على أمر مماثل صدر في الولايات المتحدة تجاه قنصلية بكين في هيوستن في ولاية تكساس.

وأغلقت القنصليتان بعد 72 ساعة من صدور الأوامر، كما أقفلت الشرطة الصينية الطريق المؤدي إلى قنصلية شينغدو الاثنين.

اقرأ أيضا: مسؤول أميركي: إغلاق قنصلية الصين في هيوستن رسالة لبكين لوقف التجسس الاقتصادي

وفي عطلة نهاية الأسبوع، شوهدت شاحنات لنقل الأمتعة تدخل إلى المقر بينما جرّ عمال نظافة أكياس قمامة سوداء كبيرة من القنصلية. والسبت، شاهد مراسلو فرانس برس عمالا يزيلون شعار الولايات المتحدة من واجهة المبنى.

ومر الكثير من سكان المدينة التي تعد 16,5 مليون نسمة من أمام المبنى في عطلة نهاية الأسبوع، حيث التقط كثيرون صورا للمكان.