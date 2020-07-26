ماكرون يعين كليمنت بيون وزير دولة للشؤون الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يوليو 2020, 11:01 مساء
كليمنت بيون وزير دولة للشؤون الأوروبية. (الإنترنت)

قال قصر الإليزيه، يوم الأحد، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عين كليمنت بيون وزير دولة للشؤون الأوروبية في الحكومة ليحل محل أميلي دو مونشالين.

وبصفته مستشار ماكرون في ملف أوروبا، كان بيون (37 عامًا) صوتًا مؤثرًا في تشكيل السياسة الأوروبية للرئيس الفرنسي من المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وحتى إصلاح منطقة اليورو، بحسب «رويترز».

وبيون خريج المدرسة الوطنية للإدارة ولم يشغل قط منصبًا عامًا، لكنه أصبح مطلعًا بشكل جيد على العمل داخل أروقة الحكومة بعد عمله مستشارًا للميزانية لرئيس الوزراء الاشتراكي السابق جان مارك إيرو، قبل أن ينضم لفريق ماكرون في وزارة الاقتصاد.

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