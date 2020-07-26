أميركا اللاتينية تتصدر العالم في إصابات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يوليو 2020, 09:44 مساء
موظفان في مكتب جنازة برازيلي ينقلان تابوتا لشخص توفي بفيروس كورونا في مدينة ريو دي جانيرو. (الإنترنت)

 تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في أميركا اللاتينية لأول مرة نظيرتها في الولايات المتحدة وكندا معًا مع اتساع رقعة المرض في البرازيل والمكسيك وبيرو وكولومبيا والأرجنتين.

وأفادت وكالة «رويترز»، استنادًا إلى إحصاءاتها القائمة على بيانات حكومة كل دولة، بأن مجمل الإصابات في أميركا اللاتينية يبلغ حاليًا 4 ملايين و327160 حالة مقارنة مع 4 ملايين و308495 في الولايات المتحدة وكندا.

ويجعل عدد الإصابات الآخذ في الزيادة السريعة، حسب الوكالة، أميركا اللاتينية أكثر مناطق العالم تضررًا بالجائحة، إذ تمثل 26.83% من الحالات عالميًّا.

ولا تزال الولايات المتحدة أكثر دولة منفردة من حيث عدد الإصابات والوفيات جراء مرض «كوفيد-19»  الناجم عن فيروس «كورونا» بأكثر من 4.2 مليون إصابة وزهاء 146 ألف وفاة، تليها البرازيل بواقع 2.4 مليون إصابة ونحو 87 ألف وفاة.

وجاءت المكسيك وبيرو وتشيلي أيضًا ضمن قائمة الدول الـ10 الأولى من حيث عدد الإصابات. ويشير إحصاء «رويترز» إلى أن عدد الأشخاص المعروف إصابتهم بفيروس «كورونا» في العالم تجاوز 16.1 مليون. ويقول خبراء الصحة إن البيانات الرسمية لا تعكس بكل تأكيد عدد الإصابات والوفيات الحقيقي، خاصة في دول لديها قدرات فحص محدودة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

متطوع أفريقي يعترف بتورطه في حريق كاتدرائية نانت الفرنسية ويوضع قيد الحبس ...
دولى
رئيس مجلس الأمة الكويتي يعلن الحالة الصحية للأمير
عربى
وفاة لاعب الاتحاد السابق «المريمي» متأثرا بـ«كورونا»
رياضة محلية
كوريا الشمالية في «حالة طوارئ قصوى» بعد رصدها أول إصابة محتملة بكورونا
دولى
مصر تسجل انخفاضا في الإصابات والوفيات اليومية بـ«كوفيد-19».. 511 حالة إيجابية ...
عربى
الأردن.. القبض على أعضاء بارزين في نقابة المعلمين عقب اقتحام مقرها
عربى
في مثل هذا اليوم اليوم رحل الشيخ الأمين محمد قنيوة
ثقافة وفن
دراسة: برنامج «تعقيم» جراحي استهدف الأميركيين أصحاب البشرة السمراء في القرن ...
دولى
البحريتان المصرية والفرنسية تجريان «تدريبا عابرا» في نطاق البحر المتوسط
عربى
تحطم طائرة فوق سطح مبنى سكني في ألمانيا ومقتل ثلاثة
دولى
جمجمة مكتشفة في ليبيا تحل لغزًا عمره 5 ملايين سنة
علوم وتكنولوجيا
«كورونا» يكلف «مرسيدس» ملياري يورو
سيارات
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تفتح باب الأمل في مناعة طويلة الأمد لـ«كوفيد-19»