متطوع أفريقي يعترف بتورطه في حريق كاتدرائية نانت الفرنسية ويوضع قيد الحبس الاحتياطي

عناصر الإطفاء يكافحون حريق كاتدرائية نانت في 18 يوليو 2020 (فرانس برس)