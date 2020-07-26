روسيا تقيم عروضا عسكرية ضخمة بمشاركة بوتين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يوليو 2020, 02:39 مساء
قطعة من الأسطول البحري الروسي. (الإنترنت)

تحتفل روسيا، اليوم الأحد، بعيد أسطولها البحري الحربي، حيث ستقام عروض لسلاح البحرية في 7 مناطق روسية، أهمها مدينة سانت بطرسبورغ، بحضور الرئيس فلاديمير بوتين.

وبالرغم من تفشي وباء كورونا المستجد، يفترض أن تكون الاحتفالات والعروض هذه السنة أكبر من السنوات الماضية، حيث ستشارك في هذه الفعاليات 250 سفينة، وحوالي 15 ألف عسكري، ونحو 80 طائرة ومروحية، حسب «روسيا اليوم».

وسيقام العرض العسكري البحري في مدينة بطرسبورغ بحضور بوتين، الذي أوكل لوزير الدفاع، سيرغي شويغو، في مايو الماضي بدء الاستعدادات للعرض التقليدي في القواعد الرئيسية للبحرية الروسية.

وستقام الاحتفالات والعروض العسكرية في 7 قواعد بحرية في كل من بطرسبورغ، وسيفيرومورسك، وسيفاستوبل، وكسبيسكي، وبالتيسك، وفلاديفوستوك، وبيتروبافلوفسك-كامتشات.

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