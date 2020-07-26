تظاهرة جديدة ضد نتانياهو في القدس

متظاهرون يضعون أقنعة قرب إقامة نتانياهو في القدس، 25 يوليو 2020 (فرانس برس)

تجمع آلاف المحتجين في القدس أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، المتهم بالفساد، لمطالبته بالاستقالة، أمس السبت، فيما تزايدت في الأسابيع الأخيرة التظاهرات ضد فساد الحكومة، وشهد بعضها مواجهات عنيفة مع الشرطة.



ودان المتظاهرون ما اعتبروه إدارة سيئة لأزمة فيروس كورونا المستجد من طرف رئيس الوزراء وكذلك هجماته على الديمقراطية، وفق «فرانس برس».



ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: «فاسد، مللنا منك، ومنفصل عن الواقع، وأين الأخلاق؟ القيم؟ يا للخسارة». وطالب المتظاهرون باستقالة نتانياهو، المتهم بالفساد والغش وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا.



صلاحيات خاصة لمواجهة كورونا حتى يونيو 2021

وانتقدوا كذلك القانون الذي أقر هذا الأسبوع ويعطي الحكومة صلاحيات خاصة لمكافحة وباء كورونا حتى يونيو 2021 عبر خفض الرقابة البرلمانية على قرارات الحكومة.



وفرّقت الشرطة المتظاهرين بخراطيم المياه خلال التظاهرات السابقة، مما أدى إلى إصابة كثير منهم.



ولأول مرة، تجمع مئات المحتجين أيضا مساء السبت أمام إقامة نتانياهو في مدينة قيسارية (قيصرية) الساحلية. وعلى غرار الأسابيع الماضية، تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب وفي مدن أخرى احتجاجا على الإدارة الصحية والاقتصادية للأزمة.



وتقف الحكومة في موقف صعب، إذ تتهم بالتسرع في فتح الاقتصاد، وبالعجز عن اتخاذ تدابير متناسقة لكبح انتشار العدوى. وسجلت إسرائيل رسميا أكثر من 60 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد و455 وفاة، ورصدت مؤخرا أكثر من ألف إصابة جديدة.



ويطال الاحتجاج أيضا الشق الاقتصادي لأزمة وباء كورونا، إذ يتهم عدد من الإسرائيليين العاطلين عن العمل، أو ذوي الموارد المحدودة، الحكومة بالتقاعس عن مساعدتهم.