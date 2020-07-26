جديد كورونا.. أول حالة في كوريا الشمالية ومخاوف في فرنسا من إعادة فرض الحجر

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال اجتماع طارئ في بيونغ يانغ، 25 يوليو 2020 (فرانس برس)