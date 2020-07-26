عدد المصابين بفيروس كورونا يتجاوز 16 مليون شخص

عمال بدار لدفن الموتى ينقلون تابوتا بالعاصمة المكسيكية. 4 مايو 2020. (أ ف ب)

تم تسجيل أكثر من 16 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد رسميا حول العالم، أكثر من نصفهم في الولايات المتحدة ومنطقة أميركا اللاتينية والكاريبي، وفق تعداد أعدته لوكالة «فرانس برس»، اليوم الأحد.



وأعلن عن 16 مليونا و50 ألفا و223 إصابة بينها 645 ألفا و184 وفاة على الأقل. وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم، إذ سجّلت أربعة ملايين و178 ألفا و21 إصابة توفي منهم 146 ألفا و460 وفاة.



تلى الولايات المتحدة، منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي (أربعة ملايين و328 ألفا و915 إصابة و182 ألفا و501 وفاة) ومن ثم أوروبا (ثلاثة ملايين و52 ألفا و108 إصابات و207 آلاف و734 وفاة).