بدء مراسم وداع النائب الأميركي زعيم «الحقوق المدنية» جون لويس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يوليو 2020, 08:47 مساء
وصول نعش النائب جون لويس إلى جامعة تروي، 25 يوليو 2020. (أ ف ب)

بدأت في ولاية ألاباما الأميركية مراسم تأبين النائب جون لويس، الذي كان رمزًا للدفاع عن الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، الذي توفي بالسرطان الأسبوع الماضي عن ثمانين عامًا.

وانطلقت المراسم عند الساعة 11.00 بالتوقيت المحلي (15.00 ت غ) في جامعة تروي، في مسقط رأسه، وقد لُف نعش رفيق درب مارتن لوثر كينغ الابن بالعلم الأميركي. وتم تحديد عدد المشاركين في المراسم بـ800 شخص وفُرض وضع الكمامات بسبب جائحة «كوفيد-19»، وفق «فرانس برس».

وفاة جون لويس زعيم «الحقوق المدنية» في الولايات المتحدة

وتحوّل جون لويس، وهو ابن مزارع، في ستينات القرن الماضي إلى مناضل ضد التمييز والظلم الاجتماعي واُنتُخب عضوًا في مجلس النواب الأميركي منذ العام 1986.

وصباح الأحد سيُنقل نعشه إلى جسر إدموند بيتوس في مدينة سلما في ولاية ألاباما، حيث كاد يفارق الحياة بعدما تعرَّض لضرب مبرح على يد الشرطة في العام 1965 خلال مسيرة سلمية ضد التمييز العنصري.

وسيمكث، الإثنين والثلاثاء، في مبنى الكابيتول، مقر مجلسي النواب والشيوخ، في تكريم يخصص لأرفع الشخصيات الأميركية، وسيتمكن المشاركون في تشييعه من وداعه شرط التقيّد بقواعد التباعد الاجتماعي.

وطلبت عائلة جون لويس من محبيه عدم السفر داخل البلاد لوداعه للحد من تفشي فيروس «كورونا»، داعية إياهم إلى تكريمه عبر الإنترنت. وستختتم مراسم الوداع الخميس في أتلانتا في جورجيا، الولاية التي كان نائبًا عنها على مدى أكثر من ثلاثين عامًا.

وسيوارى الثرى في مراسم دفن خاصة مغلقة في كنيسة إبنيزر المعمدانية التي كان يشرف عليها القس مارتن لوثر كينغ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دراسة: برنامج «تعقيم» جراحي استهدف الأميركيين أصحاب البشرة السمراء في القرن ...
دولى
البحريتان المصرية والفرنسية تجريان «تدريبا عابرا» في نطاق البحر المتوسط
عربى
تحطم طائرة فوق سطح مبنى سكني في ألمانيا ومقتل ثلاثة
دولى
جمجمة مكتشفة في ليبيا تحل لغزًا عمره 5 ملايين سنة
علوم وتكنولوجيا
«كورونا» يكلف «مرسيدس» ملياري يورو
سيارات
مكاسب للدولار واليورو والاسترليني أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
«هانا» تجبر سكان جنوب ولاية تكساس على إخلاء منازلهم
دولى
بهدف نيمار.. باريس سان جرمان يتوج بكأس فرنسا للمرة الـ13
رياضة عالمية
«مكافحة الأمراض» ينشر الخريطة الوبائية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
«أفريكوم» ترصد قوات ومعدات «فاغنر» في الخطوط الأمامية بسرت
ليبيا
الرئيس التركي يشارك بأول صلاة للمسلمين في «آيا صوفيا» بعد تحويلها لمسجد
دولى
جريدة الوسط: هدوء حذر على الجبهات وتخوف دولي من التصعيد
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تفتح باب الأمل في مناعة طويلة الأمد لـ«كوفيد-19»