البرلمان الصومالي يطيح رئيس الوزراء في تصويت على الثقة

رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري. (الإنترنت)

قال رئيس البرلمان الصومالي، يوم السبت، إن المجلس أطاح رئيس الوزراء حسن علي خيري بعد تصويت بسحب الثقة من حكومته وسط انتقادات لجهوده فيما يتعلق بإحكام الأمن في البلاد.

كما جاء التصويت بعد خلاف على توقيت إجراء انتخابات عامة. وأجرى خيري والرئيس محمد عبد الله فرماجو ورؤساء الحكومات المحلية محادثات قبل أيام لمحاولة الاتفاق على ما إذا كان ينبغي المضي قدمًا في إجراء الانتخابات في فبراير 2021، بحسب «رويترز».

وقال رئيس مجلس الشعب، محمد مرسل شيخ عبد الرحمن، إن 170 نائبًا أيدوا سحب الثقة من الحكومة، بينما اعترض ثمانية نواب. وأضاف: «رئيس الوزراء أخفق في تأسيس قوات أمن وطنية لإحكام أمن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات».

وقال الرئيس في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية إنه قبل قرار النواب بسحب الثقة من حكومة خيري حفاظًا على وحدة المؤسسات الحكومية. وأضاف البيان، الذي نشر على موقع الإذاعة الرسمية على الإنترنت، أنه سيعين قريبًا رئيسًا جديدًا للوزراء.