في حصيلة قياسية.. أكثر من 284 ألف إصابة جديدة بفيروس «كورونا» عالميا و9753 وفاة

عناصر من فرق الإطفاء ينقلون مصابين بـ«كوفيد-19» في البرازيل، 22 يوليو 2020. (أ ف ب)

سجلت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» في العالم بلغت 284196 حالة في 24 ساعة، الأمر نفسه في عدد حالات الوفيات بواقع 9753 حالة.

وحصيلة الإصابات هي الأكبر حول العالم منذ 18 يوليو الجاري عندما سجلت منظمة الصحة العالمية 259848 حالة، كما تعد حصيلة الوفيات هي الأكبر منذ 10 أبريل الماضي عندما أعلن عن 9797 حالة وفاة خلال 24 ساعة، حسب وكالة «رويترز».

وأشار التقرير اليومي الصادر عن منظمة الصحة إلى أن أكبر الزيادات تركزت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا.

ويبلغ متوسط عدد حالات الوفاة اليومي 5000 حالة في يوليو حتى الآن ارتفاعًا من 4600 حالة في يونيو.