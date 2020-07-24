الصين تأمر بإغلاق القنصلية الأميركية في شينغدو

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 يوليو 2020, 08:54 صباحا
علما الولايات المتحدة والصين قبل اجتماع في قنصلية هيوستن في أميركا، 30 يونيو 2017، (ا ف ب)

أمرت الصين الجمعة بإغلاق قنصلية الولايات المتحدة في مدينة شينغدو الكبيرة بجنوب غرب البلاد، بعد ثلاثة أيام على إغلاق قنصلية الصين في مدينة هيوستن الأميركية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن هذا القرار يشكل «ردا شرعيا وضروريا على الإجراءات غير المنطقية للولايات المتحدة»، حسب وكالة «فرانس برس».

ولم تذكر الخارجية الصينية مهلة لإغلاق القنصلية، بينما أمهلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب القنصلية الصينية في مدينة هيوستن 72 ساعة لرحيل الدبلوماسيين الصينيين.

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وإلى جانب سفارتها في بكين، لدى الولايات المتحدة خمس قنصليات في مدن كانتون وشنغهاي وشينيانغ وشينغدو ووها، وكذلك في هونغ كونغ.

وتغطي قنصلية شينغدو التي فتحت في 1985، كل جنوب غرب الصين وخصوصا منطقة التيبت ذات الحكم الذاتي، ويعمل في هذه البعثة حسب موقعها الإلكتروني مئتا موظف، بينهم 150 موظفا محليا.

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