ترامب يلغي المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 يوليو 2020, 12:16 صباحا
دونالد ترامب في البيت الأبيض، 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

قرر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس،  إلغاء المؤتمر الوطني «الكبير» للحزب الجمهوري، والذي كان مقرّرًا عقده في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا، الشهر المقبل لتعيينه رسميًا مرشح الحزب لانتخابات نوفمبر؛ بسبب تفشّي فيروس «كورونا المستجدّ» في جنوب الولايات المتّحدة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إنّ هذا ليس الوقت المناسب لعقد «مؤتمر وطني كبير ومكتظّ بالناس»، مضيفًا أن «توقيت هذا الحدث ليس مناسباً، ليس مناسبًا بالنظر إلى ما حدث مؤخّرًا»، في إشارة إلى طفرة الإصابات في الولاية الجنوبية، حسب وكالة «فرانس برس».

وكان مقرّرًا عقد المؤتمر في جاكسونفيل من 24 إلى 27 أغسطس، لكنّ فلوريدا سجّلت أخيرًا طفرة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19.

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