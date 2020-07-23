مدير منظمة الصحة العالمية يرد على اتهامات وزير الخارجية الأميركي

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس (الإنترنت).

اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الخميس أنّ تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي قال إن الصين «اشترته» وفق ما نقلت عنه الصحافة البريطانية، «خاطئة وغير مقبولة».

وقال في مؤتمر صحفي «هذه التصريحات خاطئة، غير مقبولة ولا أساس لها»، محذراً لمرة جديدة من «تسييس» أزمة تفشي وباء كوفيد-19، وفق «فرانس برس».

انسحاب أميركي

وحذّر غيبريسوس، في وقت سابق، من انقسامات الأسرة الدولية التي تسهم في استمرار تفشي وباء «كورونا المستجد»، بعد يومين على إعلان الولايات المتحدة رسميا انسحابها من المنظمة. وقال متحدثا إلى دبلوماسيي الدول الأعضاء: «لن نتمكن من التغلب على الجائحة إن كنا منقسمين».

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في التاسع من يوليو الجاري، تشكيل لجنة مستقلة من الخبراء سيتم تحديد مهامها بالتشاور مع الدول الأعضاء، في وقت تواجه الهيئة انتقادات شديدة حول تعاملها مع تفشي وباء «كوفيد-19».