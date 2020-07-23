بريطانيا: من الواضح أنه لن يجري التوصل إلى اتفاق «بريكست» بحلول نهاية الشهر

أكد المفاوض البريطاني بشأن ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» الخميس أنه بات «من الواضح» أنه لن يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق مبدئي الشهر الجاري بشأن مرحلة ما بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال ديفيد فروست لوكالة «فرانس برس» الخميس: «من الواضح بشكل مؤسف أننا لن نتوصل في يوليو إلى تفاهم مبكر على مبادئ أي اتفاق محتمل».

وأضاف: «علينا مواجهة احتمال عدم التوصل إلى اتفاق حتى بعد انقضاء فترة ما بعد بريكست الانتقالية في ديسمبر».

واستبعد نظيره الأوروبي ميشال بارنييه كذلك التوصل إلى «اتفاق في الوقت الراهن».