بريطانيا: من الواضح أنه لن يجري التوصل إلى اتفاق «بريكست» بحلول نهاية الشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يوليو 2020, 01:38 مساء

أكد المفاوض البريطاني بشأن ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» الخميس أنه بات «من الواضح» أنه لن يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق مبدئي الشهر الجاري بشأن مرحلة ما بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال ديفيد فروست لوكالة «فرانس برس» الخميس: «من الواضح بشكل مؤسف أننا لن نتوصل في يوليو إلى تفاهم مبكر على مبادئ أي اتفاق محتمل».

وأضاف: «علينا مواجهة احتمال عدم التوصل إلى اتفاق حتى بعد انقضاء فترة ما بعد بريكست الانتقالية في ديسمبر».

واستبعد نظيره الأوروبي ميشال بارنييه كذلك التوصل إلى «اتفاق في الوقت الراهن».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسؤولة أوروبية تدعو إلى خفض التصعيد واستئناف إنتاج النفط في ليبيا
ليبيا
مدير منظمة الصحة العالمية يرد على اتهامات وزير الخارجية الأميركي
دولى
الديوان الملكي السعودي يعلن تفاصيل عملية جراحية خضع لها الملك سلمان
عربى
ماذا قال محمد صلاح بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي؟
رياضة عالمية
العالم مع أزمة «كوفيد-19».. بطالة وضياع وخوف من المستقبل
دولى
أكثر من 15 مليون إصابة بـ«كورونا» في العالم.. والأمل في 200 لقاح محتمل
دولى
بايدن: ترامب أول رئيس عنصري للولايات المتحدة
دولى
قمر.. مراهقة أفغانية تروي تفاصيل قتلها مسلحين من «طالبان» اقتحما منزلها واغتالا ...
دولى
ريال مدريد يسيطر على تشكيل الدوري الإسباني المثالي.. وظهور وحيد لبرشلونة
رياضة عالمية
الخارجية الروسية تدعو إلى ضمان التوزيع العادل لإيرادات النفط بين الليبيين دون ...
ليبيا
واشنطن تخصص 1.95 مليار دولار لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح ضد «كورونا» قيد ...
دولى
الرئيس التونسي يزور فيلق القوات الخاصة: لا مكان للعملاء أو الإرهابيين
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لقاح «مودرنا» آمن ويحفز الاستجابة المناعية في مواجهة «كورونا»