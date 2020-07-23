بايدن: ترامب أول رئيس عنصري للولايات المتحدة

المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، (أرشيفية: ا ف ب)

نعت المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه «أول عنصري يصبح رئيسا للولايات المتحدة»، في تصريحات استهجنتها بسرعة حملة ترامب الذي يسعى لفترة ولاية ثانية.

وقال بايدن إنه «أمر مقزز للغاية أن يتعامل ترامب مع الناس على أساس لون بشرتهم، وأصلهم القومي، ومن أين جاؤوا»، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

وأضاف: «لم يفعل أي رئيس يشغل المنصب هذا قط، ولم يفعل هذا أي رئيس جمهوري أو ديمقراطي، لدينا عنصريون وهم موجودون وسعوا لأن يكون لديهم رئيس منتخب، وهو أول من قام بذلك».

وردت إحدى كبار مستشاري حملة ترامب، كاترينا بيرسون، واصفة تصريحات بايدن بأنها «إهانة لذكاء الناخبين السود»، وقالت إن ترامب «يحب الجميع، ويعمل بجد لتمكين جميع الأميركيين».

رؤساء امتلكوا عبيدا

وامتلك عدد من الرؤساء الأميركيين عبيدا أو أيدوا سياسات منها قمع الأميركيين الأصليين وعزل الأميركيين السود، وقالت جامعة برينستون الشهر الماضي إنها حذفت اسم الرئيس السابق وودرو ويلسون من الجامعة، استنادا إلى تفكيره وسياساته العنصرية.

وأصبحت العنصرية قضية رئيسية مع اشتعال الاحتجاجات بسبب مقتل أميركيين سود عزل على أيدي الشرطة في أعقاب وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود لقي حتفه عندما جثا ضابط أبيض في منيابوليس بركبته على عنقه لأكثر من ثماني دقائق.