إصابات «كورونا» بأميركا اللاتينية والكاريبي تتجاوز حاجز الأربعة ملايين

عمال بدار لدفن الموتى ينقلون تابوتا بالعاصمة المكسيكية. 4 مايو 2020. (أ ف ب)

تخطى عدد المصابين بفيروس «كورونا المستجد» في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عتبة الأربعة ملايين مصاب، أكثر من نصفهم في البرازيل، حيث حصد الوباء لغاية اليوم أرواح أكثر من 80 ألف شخص، وفق تعداد أجرته وكالة «فرانس برس» مساء الأربعاء، استنادًا إلى مصادر رسمية.

ومنذ بداية تفشّي الوباء، سُجّل رسميًّا في أميركا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي ما مجموعه 4.040.925 إصابة بالفيروس، بينها 172.886 حالة وفاة.

وسجّلت البرازيل وحدها 2.2 مليون إصابة، وهي ثاني دولة أكثر تضرّرًا بالوباء في العالم خلف الولايات المتّحدة، حسب التعداد.