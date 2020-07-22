«فرانس برس»: أكثر من 15 مليون إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في العالم

رجال يرتدون بزات واقية ينزلون نعش ضحية لفيروس «كورونا»، في هندوراس، 7 يونيو 2020 (فرانس برس)

أحصي أكثر من 15 مليون إصابة بفيروس «كورونا المستجد» رسميا في العالم، بينها أكثر من مليون سجلت في أقل من خمسة أيام، وفق تعداد لـ«فرانس برس» يستند إلى مصادر رسمية الأربعاء الساعة 16.00 ت غ.

وأحصي ما لا يقل عن 15 مليونا وسبعة آلاف و291 إصابة بينها 617 ألفا و603 وفيات خصوصا في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا مع ثلاثة ملايين و915 ألفا و780 إصابة «142 ألفا و312 وفاة»، وفي منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي «ثلاثة ملايين و956 ألفا و997 إصابة، بينها 167 ألفا و377 وفاة».

وفي سبعة أيام، أحصي أكثر من 1.6 مليون إصابة في العالم.