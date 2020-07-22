نتيجة فحص «كورونا» الثالث للرئيس البرازيلي إيجابية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 05:36 مساء
الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو. (الإننترنت)

 أظهرت نتائج المسحة الثالثة التي أجراها الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو، نتائج إيجابية، مما يعني أنه لم يشفَ بعد من فيروس «كورونا المستجد».

وأعلن الرئيس البرازيلي في 7 يوليو إصابته بفيروس «كورونا»، وأجرى حتى الآن 3 مسحات أظهرت جميعها نتائج إيجابية، بحسب «روسيا اليوم».

وبحسب بيان رسمي، فقد أجرى بولسونارو الاختبار، أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الرئيس ما زال في حالة جيدة يرافقه فريق الرئاسة الطبي.

وكان بولسونارو أمل، أمس الثلاثاء، في الحصول على نتيجة سلبية بعد أسبوعين من المرض.

وتعد البرازيل إحدى الدول الأكثر تضررًا من وباء فيروس كورونا. ووفقًا لإحصاءات وزارة الصحة الصادرة يوم الثلاثاء، فإن بولسونارو هو واحد من نحو 2.2 مليون شخص في البرازيل ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي الجديد.

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