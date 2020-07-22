أستراليا تسجل أعلى عدد إصابات بـ«كورونا» منذ بدء انتشار الوباء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 08:53 صباحا
عامل يقف قرب إشارة إغلاق طريق في ملبورن، 21 يوليو 2020، (ا ف ب)

أعلنت أستراليا اليوم الأربعاء، تسجيل 501 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو الرقم الأعلى من الإصابات منذ بدء انتشار الوباء على أراضيها قبل أربعة أشهر، فيما حذرت السلطات من مرحلة جديدة حرجة في أكبر مدينتين في البلاد.

وأحصيت غالبية الحالات في الساعات الـ24 الماضية في ولاية فيكتوريا جنوب البلاد، حيث تتخذ السلطات إجراءات في مواجهة بؤر كبرى في ملبورن وضواحيها، التي تخضع منذ نحو أسبوعين لقيود جديدة، حسب وكالة «فرانس برس».

وكانت الذروة السابقة للوباء في 28 مارس، حين أحصيت 459 حالة، ثم تمكنت البلاد بعد ذلك من احتواء انتشار الفيروس وعمدت إلى رقع القيود.

والأربعاء أعلن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانيال أندروز 484 حالة إصابة جديدة وحالتي وفاة. وباتت أستراليا تسجل نحو 13 ألف حالة، إضافة إلى وفاة 128 شخصا في البلاد التي تعد 25 مليون نسمة.

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