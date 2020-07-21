إردوغان: تركيا ستبقى في سورية «حتى تحرير شعبها»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مؤتمر صحفي مشترك في الكرملين في موسكو، 5 مارس 2020. (أ ف ب)

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن تركيا ستبقي حضورا عسكريا في شمال سورية «لحين تحرير شعبها»، منتقدا الانتخابات «المزعومة» التي جرت أخيرا في البلاد.

وقال إردوغان في خطاب من أنقرة: «سنبقى في هذا البلد إلى حين ينال الشعب السوري، جارنا وشقيقنا، الحرية والسلام والأمن»، وفق «فرانس برس».

وشنّت تركيا منذ العام 2016 ثلاث عمليات عسكرية كبرى مع فصائل سورية موالية لها في الشمال السوري استهدفت مناطق تحت سيطرة الفصائل الكردية وأخرى كانت تحت سيطرة تنظيم «داعش». وتدعم تركيا عسكريا مجموعات مسلحة معارضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في شمال البلاد التي تمزقها الحرب منذ العام 2011.

وجراء حضورها العسكري فيها باتت مناطق عدة في الشمال السوري تخضع للنفوذ التركي وتعتمد الحركة الاقتصادية فيها بالدرجة الاولى على أنقرة. وبدأت «حكومة الإنقاذ» في مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة على رأسها هيئة تحرير الشام في إدلب باعتماد العملة التركية في التداول اليومي بدءا من منتصف يونيو، بعدما سجلت الليرة السورية انهيارا غير مسبوق.

خطاب أنقرة

وفي خطابه الثلاثاء، انتقد إردوغان بشدة الانتخابات التشريعية «المزعومة» التي جرت في سورية، الأحد، وصنفتها واشنطن الإثنين بأنها «مزورة». وقال الرئيس التركي: «ما هذه الانتخابات؟ أين هي الدول التي تدعي أنها متقدمة ديمقراطياً؟ في الأمم المتحدة، لا يقول أحد ماذا أنتم تفعلون؟ الناس يصوتون وأيديهم مقيدة».

وأكد إردوغان أيضا أن تركيا «تتابع من كثب» الوضع في ليبيا، حيث تقدم أنقرة الدعم لحكومة الوفاق الوطني بمواجهة قوات المشير خليفة حفتر، المدعوم خصوصا من مصر وروسيا والإمارات. وفي مؤشر إلى زيادة التوتر في هذا البلد، أجاز البرلمان المصري، الإثنين، للجيش القيام بـ«مهام قتالية» في الخارج، ما يعني تدخلا عسكريا محتملا في ليبيا، في حال واصلت قوات حكومة الوفاق تقدمها نحو شرق البلاد.

وأعلن إردوغان: «لا يحسبن أحد أن رغباته ستتحول واقعا، لن نسمح بذلك»، دون أن يشير إلى مصر بشكل واضح.