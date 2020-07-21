اليونان: سلوك تركيا «غير القانوني» يهدد تماسك حلف الأطلسي

وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس. (الإنترنت)

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، الثلاثاء، إن سلوك تركيا «غير القانوني» في شرق البحر المتوسط يهدد تماسك حلف شمال الأطلسي وعلاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي.

وتوجد منذ وقت طويل توترات بين اليونان وتركيا، بشأن عدد من القضايا من المجال الجوي لكل منهما والحدود البحرية إلى قبرص المقسمة عرقيا، حسب «رويترز».

وزادت حدة التوتر بسبب محاولات كل من قبرص، الحليف الوثيق لليونان، وتركيا التنقيب عن الغاز الطبيعي في المناطق المتداخلة في شرق البحر المتوسط.

وقال دندياس بعد اجتماع مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في أثينا: «سلوك تركيا غير القانوني والاستفزازي له عواقب خطيرة، ليس فحسب على السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط، بل وأيضا على تماسك حلف شمال الأطلسي وعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي».