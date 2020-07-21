تقرير برلماني يدعو الحكومة البريطانية للتحقيق في أي تدخل روسي في حملة بريكست العام 2016

بوريس جونسون يتحدث إلى مؤيدين له وسط لندن، 8 ديسمبر 2019 (فرانس برس).

أفاد نواب من لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية البريطانية، الثلاثاء، بأنه على الحكومة البريطانية التحقيق في أي تدخل روسي في حملة الاستفتاء حول بريكست العام 2016، وذلك خلال عرض تقريرهم حول النفوذ الروسي على الساحة السياسية البريطانية.

وخلص التقرير الواقع في 55 صفحة إلى أن النفوذ الروسي في بريطانيا هو بمثابة «الوضع الطبيعي الجديد»، وأن هذا الوضع «جرى التقليل من أهميته بشكل خطير»، وقال النائب العمالي كيفان جونز عضو اللجنة «كان يجب أن يحصل تقييم لأي تدخل روسي في الاستفتاء. ويجب أن يحصل ذلك، ويجب أن تعلن نتائج هذا التقييم للعموم».