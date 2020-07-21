إطلاق أول قمر صناعي عسكري لكوريا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يوليو 2020, 10:17 صباحا
إطلاق القمر الصناعي الكوري الجنوبي «أناسيس 2» من مركز كاب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأميركية, 12 يوليو 2020. (دائرة برنامج المشتريات الدفاعية بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية)

أطلقت شركة «سبيس إكس» الأميركية الخاصة أول قمر صناعي عسكري لكوريا الجنوبية، من مركز كاب كانافيرال، على ما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن صاروخا من طراز فالكون 9 أطلق القمر الصناعي «أناسيس 2»، فيما أكدت سبيس إكس أنه تم نشر القمر بعد 32 دقيقة على إقلاعه بعد ظهر الإثنين بالتوقيت المحلي.

وأكدت دائرة برنامج المشتريات الدفاعية في وزارة الدفاع أن كوريا الجنوبية تصبح بذلك عاشر دولة في العالم تملك قمرا صناعيا عسكريا للاتصالات، يؤمن لجيشها «اتصالات عسكرية عبر الأقمار الصناعية متواصلة وآمنة».

وسيبلغ القمر الصناعي مداره الواقع على ارتفاع 36 ألف كلم بعد أسبوعين، على أن يتولى الجيش الكوري الجنوبي التحكم به في أكتوبر بعد مرحلة من الاختبارات.

وتسعى سول لتطوير قدراتها العسكرية فيما تدفع في اتجاه وقف العمل بترتيب مع الولايات المتحدة، يقضي بتولي الأميركيين قيادة القوات المشتركة في حال نشوب حرب.

وتنشر واشنطن 28500 عسكري في كوريا الجنوبية للتصدي لخطر كوريا الشمالية.

وانتهت الحرب الكورية العام 1953 بمجرد هدنة دون توقيع اتفاق سلام، مما ترك البلدين عمليا في حالة حرب حتى الآن.

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