كندا: وصول الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية إلى باريس

وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا في أونتاريو بكندا يوم 9 مارس 2020. (أرشيفية: رويترز)

قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين إن الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطت في يناير مما أدى إلى مصرع كل من كانوا على متنها، وعددهم 176 شخصا وصلا إلى باريس.

وأضاف، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «من المتوقع نقل الصندوقين إلى الوكالة الفرنسية لحوادث الطيران (بي إي إيه) اليوم الاثنين». وذكرت إيران أمس السبت أنها أرسلت الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أسقطتها بطريق الخطأ إلى فرنسا لتحليلهما.

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وهذا الشهر، أعلن تقرير لمنظمة الطيران المدني الإيراني أن «خطأ بشريًّا» مرتبطًا بضبط الرادار كان «السبب الأساسي» وراء حادث إسقاط طائرة «بوينغ» الأوكرانية في 8 يناير الماضي قرب العاصمة طهران، الذي أودى بـ176 شخصًا كانوا على متنها.