ولايات ألمانية تناشد الكونغرس وقف خطط سحب القوات الأميركية

ناشد رؤساء حكومات أربع ولايات ألمانية، في خطابات يوم الأحد، أعضاء بالكونغرس الأميركي وقف خطط سحب القوات الأميركية من ألمانيا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الشهر الماضي إنه سيخفض القوات الأمريكية في ألمانيا بنحو 9500 جندي إلى 25 ألف جندي ملقيا باللائمة على ألمانيا، الدولة العضو أيضا في حلف شمال الأطلسي، لإخفاقها في الوفاء بالإنفاق الدفاعي المستهدف للحلف واتهمها بأنها تستغل الولايات المتحدة في مجال التجارة، وفق «رويترز».

ووجه رؤساء حكومات الولايات الأربع بجنوب ألمانيا والتي توجد بها قواعد عسكرية أمريكية الخطابات إلى 13 عضوا في الكونجرس من بينهم السناتور ميت رومني والسناتور جيم إنهوف. وكتب رؤساء حكومات بافاريا وهسه وبادن- فيرتمبرج وراينلاند-بالاتينيت «نحن لذلك نطلب منكم دعمنا ونحن نسعى إلى ألا نقطع رباط الصداقة بل نعززه وأن نحافظ على الوجود الأمريكي في ألمانيا وأوروبا في المستقبل».

ورفض ناطق باسم السفارة الأميركية في برلين التعليق على الخطوة الأميركية. وقالت واشنطن في الشهر الماضي إن الخطوة «ستعزز ردع روسيا وتقوي حلف شمال الأطلسي وتطمئن الحلفاء». لكن رؤساء الحكومات كتبوا يقولون إن القوات الأميركية في ولاياتهم «تشكل العمود الفقري للوجود الأميركي في أوروبا ولقدرة حلف شمال الأطلسي على التحرك».