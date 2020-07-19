ترامب يصر على أن فيروس «كورونا» «سيزول» عاجلا أم آجلا

دافع دونالد ترامب عن تصريحاته التي أكد فيها أن كوفيد-19 «سيزول عاجلًا أم آجلًا» في حين يزداد عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» بشكل كبير في الولايات المتحدة، مؤكدًا رفضه فكرة فرض وضع الكمامات على المستوى الوطني.

وصرح الرئيس الأميركي، في حديث لـ«فوكس نيوز صنداي»، قائلاً: «في النهاية سأكون على حق. تعلمون قلت سيزول وأكرر ذلك»، وأضاف: «سيزول الفيروس وسأكون على حق»، وفق «فرانس برس»..

وسُجِّلت أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» في البلاد خلال 24 ساعة بحسب تعداد السبت لجامعة «جونز هوبكينز»، ما يرفع إلى 3.7 مليون العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء تفشي الوباء. وأكد ترامب أن «عديد الحالات الجديدة هي في صفوف الشباب الذين سيتعافون في يوم».

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وأضاف: «لديهم نزلة برد . الكثير من هذه الحالات يجب ألا تحتسب كإصابات» لتبرير الفارق الكبير مع حصيلة أوروبا. وتابع: «لا يجرون فحوصًا كثيرة لكشف الإصابة». وبالنسبة لنسبة الوفيات أكد ترامب أن بلاده «تسجل أحد أدنى المستويات وربما الأدنى في العالم» ما يرفضه بعض الخبراء.

خلاف الكمامة

وعما إذا كان يفكر في فرض وضع الكمامة على المستوى الوطني بعدما جعلت مدن وولايات هذا الأمر إلزاميًّا في الأماكن العامة، قال: «لا أرفض أن يكون للناس نوع من الحرية، ولا أوافق مَن يزعمون أن كل شيء سيختفي إذا وضعنا الكمامات». ويرفض ترامب وضع الكمامة ولم يظهر علنًا بها سوى مرة.

وقال: «قبلاً كان الجميع يقولون لا تضعوا الكمامات، وفجأة بات على الجميع وضع الكمامات، وكما تعلمون تسبب الكمامات مشاكل أيضًا. بناء عليه، اعتقد أن الكمامات جيدة». وسجلت في الولايات المتحدة 140 ألف وفاة بـ«كوفيد-19».