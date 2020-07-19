انفجار بمحطة لتوليد الطاقة في إقليم أصفهان الإيراني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يوليو 2020, 05:36 مساء

وقع انفجار في محطة لتوليد الطاقة في محافظة أصفهان، وسط إيران، الأحد، دون أن يسفر عن إصابات، وفق ما أعلنت وكالة «إرنا» الرسمية التي ذكرت أن الحادث ناجم عن عطل في المعدات.

وقال المدير العام لشركة توليد الكهرباء في أصفهان، سعيد محسني، للوكالة: «انفجر محول قديم في المحطة نحو الساعة الخامسة فجر اليوم»، وفق «فرانس برس».

وأضاف أن المنشأة عادت إلى العمل بشكل طبيعي بعد نحو ساعتين وأن إمدادات الطاقة في أصفهان لم تتأثر. ويعد الحادث الأخير ضمن سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء إيران خلال الأسابيع الأخيرة. وهز انفجاران طهران في أواخر يونيو، أحدهما قرب موقع عسكري والآخر في مركز صحي أسفر عن مقتل 19 شخصًا.

اندلاع حريق في محطة طاقة إيرانية بعد سلسلة حوادث مماثلة
إيران تعلن خسائر حادث مجمع «نطنز» النووي

ووقع حادث مماثل في 2 يوليو، في مجمع نطنز النووي (وسط). وأعلنت السلطات الإيرانية في البداية وقوع «حادث»، قبل أن تشير إلى أنها لن تكشف أسبابه في الحال «لاعتبارات أمنية». وأثارت سلسلة الحرائق والانفجارات تكهنات في إيران بأنها قد تكون نتيجة التخريب من قبل إسرائيل. وتتهم الدولة العبرية الجمهورية الإسلامية بالسعي إلى امتلاك قنبلة نووية، بينما تصر طهران على أن برنامجها النووي سلمي بالكامل.

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