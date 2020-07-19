عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم يتجاوز 600 ألف حالة

متابعة حالة مريض بفيروس كورونا في الولايات المتحدة. (الإنترنت)

أودى فيروس كورونا المستجدّ بأكثر من 600 ألف شخص في العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي، بينهم أكثر من 200 ألف في أوروبا و160 ألفاً في أميركا اللاتينيّة، حسب إحصاء أعدّته وكالة «فرانس برس»، اليوم الأحد استناداً إلى مصادر رسميّة.

في المجموع، سُجّلت 600.523 وفاة في العالم (من أصل 14.233.355 إصابة)، بينها 205.065 وفاة في أوروبا التي تُعتبر المنطقة الأكثر تأثّراً بالفيروس.

ويتسارع انتشار الوباء في أميركا اللاتينيّة التي تُعتبر القارّة الثانية من حيث عدد الوفيات المسجّلة (160.726 وفاة، بينها 17.540 فقط خلال الأيّام السبعة الأخيرة).

والولايات المتّحدة هي الدولة التي سجّلت أكبر عدد من الوفيات بـ140.103 حالات وفاة، أما البرازيل 78.772 حالة، والمملكة المتّحدة 45.273 حالة، والمكسيك 38.888 حالة، وإيطاليا 35.042 حالة وفاة.