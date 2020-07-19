ميركل: من الممكن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن خطة الإنعاش الأوروبية

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. (أرشيفية: الإنترنت)

رأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنه من الممكن ألا ينجح قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المجتمعون منذ الجمعة الماضي في قمة في بروكسل، في التوصل اليوم الأحد إلى تفاهم حول خطة إنعاش الاقتصاد بعد وباء «كوفيد-19» التي تسبب انقساما كبيرا بينهم.



وقالت ميركل، عند وصولها إلى مقر القمة ليوم وصفته بالحاسم إن «هناك إرادة حسنة كبيرة (...) لكن من الممكن ألا يتم التوصل إلى نتيجة اليوم، ولا أستطيع حتى الآن قول ما إذا كنا سنتوصل إلى حل»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتشهد أوروبا أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية، ويسعى قادة الاتّحاد الـ27 في القمّة التي افتُتِحت الجمعة، إلى الاتّفاق على خطّة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو لمساعدة الدول الأكثر تضررا من الجائحة.

وتلقى الخطة معارضة شديدة من عدد من الدول الأكثر ثراء والأصغر حجمًا، تتقدّمها هولندا والنمسا اللتان تُعارضان تقديم مبالغ ماليّة لدول مثل إسبانيا أو إيطاليا بسبب تراخيهما فيما يتعلّق بالإنفاق العام.

وقالت ميركل الجمعة الماضي إن «الاختلافات لا تزال كبيرة جدًّا، ولذا ليس بوسعي التنبّؤ بما إذا كنّا سنتمكّن من التوصّل إلى اتّفاق هذه المرّة». وأضافت: «هذا أمر سيكون مرغوبًا به، لكن علينا أيضًا أن نُواجه الحقيقة، لهذا السبب أتوقّع مفاوضات صعبة جدًّا».